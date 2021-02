Lavoro | la crisi si scarica sui precari Tra gennaio e novembre 2020 mezzo milione di contratti atipici in meno

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Si chiudono con quasi 300mila posti diini primi 11 mesi del. Nel complesso le assunzioni del settore privato, con varie tipologie di contratto, sono state 4 milioni e 755mila con una flessione del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le cessazioni sono state invece 5 milioni e 51 mila anche queste in diminuzione ma del 20% grazie al blocco dei licenziamenti. Il rallentamento della produzione si è cosìto sui. Lo comunica l’Inps nell’Osservatorio sulato. Crollano in particolare ia termine e quelli stagionali su cui non ha effetto lo scudo del blocco. Ia tempo determinato sono stati 264mila inrispetto al periodo ...

In Regno Unito vivono oltre mezzo milione di italiani. Tra questi, circa cinquantamila risiedono nella città di Manchester ed aree limitrofe. È ormai trascorso un anno dall'inizio della pandemia. Com ...Infine: 'Mi aspetto che Draghi affronti le crisi in modo socialmente sensibile Quindi la sua cupa profezia: il governo Draghi 'non ha una maggioranza politica. Draghi 'interverrà sulla pandemia, organ ...