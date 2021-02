Lavoro, a gennaio in Campania quasi 8 milioni di ore di Cig (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel gennaio 2021 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono: “alberghi e ristoranti” con 35,3 milioni di ore, “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” con 15,1 milioni di ore, “commercio” con 13,5 milioni di ore. Riguardo alle regioni la Lombardia ha avuto, nel mese di gennaio 2021, il maggior numero di ore autorizzate di Cig ordinaria con 8,9 milioni di ore, seguita da Campania e Veneto rispettivamente con 7,8 e 6,3 milioni di ore. Anche per quanto concerne la Cig in deroga la Lombardia, in gennaio, ha avuto il maggior numero di ore autorizzate: 11,9 milioni di ore, seguita da Lazio con 6,8 milioni di ore e Campania ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel2021 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono: “alberghi e ristoranti” con 35,3di ore, “attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” con 15,1di ore, “commercio” con 13,5di ore. Riguardo alle regioni la Lombardia ha avuto, nel mese di2021, il maggior numero di ore autorizzate di Cig ordinaria con 8,9di ore, seguita dae Veneto rispettivamente con 7,8 e 6,3di ore. Anche per quanto concerne la Cig in deroga la Lombardia, in, ha avuto il maggior numero di ore autorizzate: 11,9di ore, seguita da Lazio con 6,8di ore e...

fattoquotidiano : Contagi sul lavoro, l’Inail: “Seconda ondata più pesante della prima. A gennaio casi in crescita del 12,8% rispetto… - MediasetTgcom24 : Inail: 147.875 contagi sul lavoro tra ottobre 2020 e gennaio 2021 #coronavirus - GradCarre : Solo quelli accertati #Covid19. Dove la sicurezza sul lavoro è un lusso. ??Contagi sul lavoro, l’Inail: “Seconda ond… - cocchi2a : RT @dukana2: Contagi #Covid19 sul #lavoro,#Inail: 'Seconda ondata più pesante della prima. A gennaio casi in crescita del 12,8% rispetto a… - salidaparallela : RT @dukana2: Contagi #Covid19 sul #lavoro,#Inail: 'Seconda ondata più pesante della prima. A gennaio casi in crescita del 12,8% rispetto a… -