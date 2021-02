La vitamina E mantiene giovane il cervello e rigenera le cellule

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati LaE è unaliposolubile presente negli alimenti in otto forme chimiche divise in due categorie principali: tocoferolo (alfa, beta, gamma e delta) e tocotrienolo (alfa, beta, gamma e delta), di cui l’alfa-tocoferolo è quella sintetizzata dal corpo umano. Assorbita dalla mucosa intestinale, grazie anche alla presenza di grassi alimentari, la concentrazione diE nel sangue viene regolata dal fegato. La sua presenza a livello intestinale favorisce anche l’assorbimento di altre vitamine, come laA, laC e quelle del gruppo B. Le principali funzioni dellaE Nel nostro organismo laE agisce come un potente antiossidante, proteggendoci contro i danni prodotti dai radicali liberi e da ...

Ultime Notizie dalla rete : vitamina mantiene

Corriere del Ticino

Il calcio per proteggere le ossa: un regime alimentare ricco diD e calciole ossa in salute e accresce l'assorbimento del calcio attraverso l'intestino. I cibi che contengono ...È particolarmente apprezzata non solo perchéil suo aspetto di un tempo ma anche perché fa ... 5 esperienze online per celebrare l'amoreD3 IBSA Scopri tutti i benefici della...Le condizioni di Fernando Alonso migliorano a vista d’occhio, il pilota spagnolo infatti è già tornato ad allenarsi, seppure gradualmente, a distanza di pochi giorni dalle dimissioni dall’ospedale di ...La vitamina D aiuta anche a dormire meglio: perché combatte l'insonnia, come e quando prenderla, i cibi che la contengono, gli errori da evitare ...