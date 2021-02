La vergogna del cordoglio social per il boss della camorra Raffaele Cutolo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il boss fondatore della Nco, Raffaele Cutolo, è deceduto ieri, 17 febbraio 2021. Allo spargersi della notizia tanti sono stati i commenti sui social. C’è infatti chi dice «finalmente» e invece ci sono state alcune persone che invece hanno commentato affermando: «Sei stato un uomo d’onore». Ecco una carrellata di commenti scioccanti dopo la arte del boss. >> Morto Raffaele Cutolo, boss della camorra era il carcerato più anziano al 41bis Raffaele Cutolo: dopo la morte spurato i commenti sui social A poche ore dalla morte del boss mafioso Raffaele Cutolo, tanti sono stati i ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) IlfondatoreNco,, è deceduto ieri, 17 febbraio 2021. Allo spargersinotizia tanti sono stati i commenti sui. C’è infatti chi dice «finalmente» e invece ci sono state alcune persone che invece hanno commentato affermando: «Sei stato un uomo d’onore». Ecco una carrellata di commenti scioccanti dopo la arte del. >> Mortoera il carcerato più anziano al 41bis: dopo la morte spurato i commenti suiA poche ore dalla morte delmafioso, tanti sono stati i ...

