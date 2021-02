La vera minaccia per la crescita della Cina è la denatalità

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è un paradosso nella demografia cinese che rischia di deflagrare. Per anni il Partito comunista ha cercato di controllare le nascite, ma oggi quel controllo potrebbe trasformarsi in un boomerang pronto a colpire economia,e ascesapotenza cinese. I dati relativi ai nuovi nati nel 2020 mostrano infatti una contrazione preoccupante. A novembre le autorità hanno iniziato il censimento nazionale e c’è il rischio che i numeri possano non essere sufficienti per mantenere il primato di paese più popoloso del mondo, lasciando così lo scettro all’India. Secondo i dati preliminari dell’Hukou, il sistema di registrazione famigliare in vigore in, nel 2020 sarebbero nati circa 10 milioni di bambini, il 14,9% in meno rispetto al 2019, quando erano stati oltre 11 milioni. Il problema è che la pandemia, da sola, non basta a ...