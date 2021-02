La Valle d’Aosta ha i numeri per passare in zona bianca (Di giovedì 18 febbraio 2021) Valentina Dardari I dati consentirebbero alla regione di entrare nella sospirata fascia bianca. Meno di 50 casi ogni 100mila abitanti, Rt a 0,77 e solo 8 ospedalizzati La Valle d’Aosta potrebbe essere la prima regione a riuscire a entrare nella tanto sognata zona bianca. Dalla sua parte i numeri. Se ciò dovesse davvero avvenire riaprirebbe tutto in men che non si dica, piste da sci comprese. E poi bar e ristoranti senza limitazioni, così come palestre, piscine, cinema e perfino i teatri. La Valle d'Aosta sogna la zona bianca La Valle d’Aosta avrebbe infatti tutti i parametri nei livelli richiesti e questo vorrebbe dire uscire dall’incubo del lockdown e delle autocertificazioni e cercare ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Valentina Dardari I dati consentirebbero alla regione di entrare nella sospirata fascia. Meno di 50 casi ogni 100mila abitanti, Rt a 0,77 e solo 8 ospedalizzati Lapotrebbe essere la prima regione a riuscire a entrare nella tanto sognata. Dalla sua parte i. Se ciò dovesse davvero avvenire riaprirebbe tutto in men che non si dica, piste da sci comprese. E poi bar e ristoranti senza limitazioni, così come palestre, piscine, cinema e perfino i teatri. Lad'Aosta sogna laLaavrebbe infatti tutti i parametri nei livelli richiesti e questo vorrebbe dire uscire dall’incubo del lockdown e delle autocertificazioni e cercare ...

Corriere : La Valle d’Aosta pronta a passare in «zona bianca» Sarebbe la prima in Italia - OpencovidM : E anche il Corriere ostenta sicurezza: «Le cifre dicono appunto che per la terza settimana consecutiva l’incidenza… - aostasera : Valle d'Aosta verso la #zonabianca? Lavevaz: 'I dati sono buoni, ma la situazione è fragilissima' - Aostasera - carbo_marco79 : @StefanoSamma7 Non sarà l'unico motivo ma... Nel periodo technicolor prima di Natale la Valle d'Aosta è stata in z… - cinecriss : Come cacchio si arriva in Valle d'Aosta #zonarancione #zonagialla #zonabianca -

Ultime Notizie dalla rete : Valle d’Aosta Covid Valle d'Aosta, oggi 9 contagi: bollettino 15 febbraio Affaritaliani.it