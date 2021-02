La testimonianza del pilota dell’Aeronautica nel d-day dei vaccini (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Un volo senza mai spegnere i motori” e il C27J, partito da Pratica di Mare, arriva “in una Milano illuminata nella notte” per poi andare a Verona e rientrare infine a Pisa. Sono i giorni delle feste natalizie, il d-day dei vaccini è il 26 dicembre, e il pilota Gabriele Benedetti, Maggiore dell’Aeronautica militare della 46ma Brigata Aerea di Pisa, 98° Gruppo, in un momento in cui tutto il Paese è con il fiato sospeso, prende parte all’operazione EOS: il piano predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Arcuri. Per assicurare una più veloce distribuzione nel minor tempo possibile sono stati gli aerei a trasportare le prime 9.750 dosi. IL RICORDO DEL D-DAY Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “Un volo senza mai spegnere i motori” e il C27J, partito da Pratica di Mare, arriva “in una Milano illuminata nella notte” per poi andare a Verona e rientrare infine a Pisa. Sono i giorni delle feste natalizie, il d-day dei vaccini è il 26 dicembre, e il pilota Gabriele Benedetti, Maggiore dell’Aeronautica militare della 46ma Brigata Aerea di Pisa, 98° Gruppo, in un momento in cui tutto il Paese è con il fiato sospeso, prende parte all’operazione EOS: il piano predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Arcuri. Per assicurare una più veloce distribuzione nel minor tempo possibile sono stati gli aerei a trasportare le prime 9.750 dosi. IL RICORDO DEL D-DAY

