“La società è cambiata, le quote rosa non hanno più senso”: parla la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nella società di oggi le quote rosa non hanno più senso”. A dirlo è Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, che racconta la sua visione del mondo femminile in un’intervista uscita su Huffington Post. “Il discorso quote rose – spiega più nel dettaglio – mi lascia un po’ perplessa. Forse avevano senso anni fa, quando era ancora necessario scardinare alcuni pregiudizi. Ritengo che la società stia vivendo una grande trasformazione e ribadisco che al centro devono esserci le persone, a prescindere dal genere: ciò che davvero conta è il percorso di studio, la formazione, l’impegno e il modo di porsi di ognuno”. Poi affonda sulla visione maschilista ancora dominante: ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nelladi oggi lenonpiù”. A dirlo èdei, che racconta la sua visione del mondo femminile in un’intervista uscita su Huffington Post. “Il discorsorose – spiega più nel dettaglio – mi lascia un po’ perplessa. Forse avevanoanni fa, quando era ancora necessario scardinare alcuni pregiudizi. Ritengo che lastia vivendo una grande trasformazione e ribadisco che al centro devono esserci le persone, a prescindere dal genere: ciò che davvero conta è il percorso di studio, la formazione, l’impegno e il modo di porsi di ognuno”. Poi affonda sulla visione maschilista ancora dominante: ...

pipielle : @colvieux @matteorenzi Se l'indagine a campione verte su quanti seguono : isole dei famosi, grandi fratelli, uomini… - affinitomichele : Sarebbe stata una eccezionale ministra ai Beni Culturali. Barbara #Jatta: 'La società è cambiata, le #QuoteRosa no… - lauraegidi57 : intenti il percorso insieme è interrotto. Grazie al m5stelle la società è cambiata, il pensiero deve essere rivolto… - MilaSpicola : RT @GervasioHya: @HuffPostItalia Infatti è così cambiata che ormai le donne sono praticamente invisibili stiamo ritornando ai tempi in cui… - kospeti : RT @HuffPostItalia: Barbara Jatta: 'La società è cambiata, le quote rosa non hanno più senso' -

Ultime Notizie dalla rete : società cambiata Davide d'Atri di Soundreef: "La libertà di scegliere fa solo bene" Nel suo libro La musica è cambiata scrive che "prima di Soundreef gli autori e gli editori ... Prima di Soundreef lei ha fondato a Londra un'altra società, BeatPick. A un certo punto capisce di volerla ...

La Vibonese promuove il nuovo libro 'Alimentiamo la solidarietà', il perfetto connubio tra sport e cucina calabrese L'idea che abbiamo della nostra società futura parte anche dal mondo dello Sport e grazie ad essa può essere alimentata. Nel corso degli anni, la concezione dello sport è decisamente cambiata. È in ...

Vanessa Ferrari: Tokyo 2021, la ginnastica cambiata, i problemi alimentari: «Non voglio rimpianti» Corriere della Sera Nel suo libro La musica èscrive che "prima di Soundreef gli autori e gli editori ... Prima di Soundreef lei ha fondato a Londra un'altra, BeatPick. A un certo punto capisce di volerla ...L'idea che abbiamo della nostrafutura parte anche dal mondo dello Sport e grazie ad essa può essere alimentata. Nel corso degli anni, la concezione dello sport è decisamente. È in ...