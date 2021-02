La senatrice a vita Liliana Segre si vaccina contro il Covid-19 (Di giovedì 18 febbraio 2021) La senatrice a vita Liliana Segre è stata vaccinata contro il Covid-19. La Segre avrebbe così commentato: ‘Credo molto nella vaccinazione’ Nella giornata di oggi, la senatrice a vita Liliana Segre si è recata all’ospedale Fatebenefratelli per ricevere il vaccino contro il Covid-19. La Segre, novantenne, rientrerebbe, infatti, nella categoria a rischio degli over 80, ricevendo di diritto la possibilità di sottoporsi a vaccinazione. Sopravvissuta agli orrori della Shoah, la Segre ha dovuto affrontare anche la sfida del Covid-19, accettando di buon grado la ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laè statatail-19. Laavrebbe così commentato: ‘Credo molto nellazione’ Nella giornata di oggi, lasi è recata all’ospedale Fatebenefratelli per ricevere il vaccinoil-19. La, novantenne, rientrerebbe, infatti, nella categoria a rischio degli over 80, ricevendo di diritto la possibilità di sottoporsi azione. Sopravvissuta agli orrori della Shoah, laha dovuto affrontare anche la sfida del-19, accettando di buon grado la ...

