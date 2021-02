La replica di Draghi alla Camera | «Combattiamo la corruzione anche con meno burocrazia» – La diretta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato con 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti, per il governo di Marioè il giorno della fiducia. Le operazioni di voto inizieranno alle 20, ma già dalle 9 del mattino ha preso il via la discussione generale a Montecitorio, terminata dopo le 17. Alle 18 il presidente del Consiglio ha ripreso la parola per laall’Aula, mentre l’esito del voto è previsto dopo le 21.30. Ladiè durata 13 minuti e ne ha ricevuti otto di applausi da parte dell’assemblea. Particolarmente apprezzati i passaggi sulla necessità di semplificare la, lottare contro lae riformare la giustizia civile e penale, con l’obiettivo di avere processi che durino quanto negli altri ...

: durata processi sia ragionevole, in linea con Ue Nellaha parlato anche di giustizia. Lo ha fatto dicendo che il governo si impegna a "migliorare la giustizia civile e penale" ...L'impegno del governo è totale ' sulla tutela del Made in Italy e della concorrenza sleale per le pmi. E' quanto ha detto il presidente del Consiglio Marionella suaalla Camera. Nel medio periodo, per la 'ripartenza', il tema delle piccole e medie imprese 'comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per ...L'intervento del presidente del Consiglio a Montecitorio è durato 13 minuti. Ha ricevuto 8 applausi dall'assemblea: su Semplificazione, lotta alla corruzione, carceri, sport e turismo ...ROMA (18 febbraio 2021) - Replica del presidente del Consiglio Mario Draghi che oggi ha ascoltato il dibattito generale sulla fiducia senza replicare il discorso fatto ieri in Senato. Si parte dalle P ...