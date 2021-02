“La razza zingara”, il libro che racconta le baraccopoli romane in 25 anni di storia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Candoni. Lombroso. Gordiani. Castel Romano. Salone. La Barbuta. Salviati. Sono i nomi di alcune delle baraccopoli, istituzionali o tollerate, che ricorrono da un decennio all’altro nella storia raccontata da Carlo Stasolla ne La razza zingara. Dai campi nomadi ai villaggi attrezzati: lo “scarto umano” in 25 anni di storia (Tau editrice, 2020). Sono nomi familiari per chi ha seguito la cronaca romana negli ultimi anni, e per chi segue le attività di monitoraggio e assistenza svolte da anni dall’Associazione 21 luglio, di cui Stasolla è fondatore e presidente. Ma rappresentano anche il luogo in cui hanno vissuto e continuano a vivere uomini, donne e bambini ritenuti meno cittadini di altri, cittadini a metà, membri di un’umanità “altra” ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Candoni. Lombroso. Gordiani. Castel Romano. Salone. La Barbuta. Salviati. Sono i nomi di alcune delle, istituzionali o tollerate, che ricorrono da un decennio all’altro nellata da Carlo Stasolla ne La. Dai campi nomadi ai villaggi attrezzati: lo “scarto umano” in 25di(Tau editrice, 2020). Sono nomi familiari per chi ha seguito la cronaca romana negli ultimi, e per chi segue le attività di monitoraggio e assistenza svolte dadall’Associazione 21 luglio, di cui Stasolla è fondatore e presidente. Ma rappresentano anche il luogo in cui hanno vissuto e continuano a vivere uomini, donne e bambini ritenuti meno cittadini di altri, cittadini a metà, membri di un’umanità “altra” ...

