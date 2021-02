(Di giovedì 18 febbraio 2021)è furibonda. La leader disi è lamentata con sdegno per quanto accaduto nel corso delle dichiarazioni di voto al Senato prima del voto di fiducia al nuovo Governo, quando il discorso di Luca Ciriani, capogruppo di FdI, non è statoto in onda dalla Rai, che proprio in quei minuti ha scelto di trasmettere la: “Prove di regime: al Senato la televisione di Stato decide dire lal’unica dichiarazione di voto in dissenso con il governo Draghi, quella di Luca Ciriani, Capogruppo di. Vergogna”. SportFace.

reportrai3 : Il gup bolognese manda a processo Paolo Bellini, presunto quinto uomo della strage del 2 agosto 1980 ??… - AAppolloni : La Rai manda la pubblicità durante l’intervento di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni furiosa - nicolini_luigi : RT @ILupobianco: L'unico intervento con dichiarazione di voto CONTRARIO al nascente governo Draghi, di Fratelli d'Italia, censurato dalla R… - FrancicoThe : Vince la serata #isolitiognoti con il 16% e 4,3 mln ( in onda dalle 20:30 alle 22:00 ) Boom #chilhavisto che confer… - SBrannetti : RT @mruspandini: La Rai manda la pubblicità e oscura l’unico intervento in dissenso al nuovo Governo. Inaccettabile #FratellidItalia https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai manda

SardiniaPost

... per storia e per natura, - lo definisce l'ex vicepresidente del Senato, per anni nel cda della... Il problema, oggi, che a fronte di valori forti simessaggi troppo vecchi, che ci si parla ...... il film Stasera in Tv suMovie alle 21.10 (Commedia, Poliziesco, 2013, durata: 114 Min) Un ... Per sua fortuna, viene raccomandato dall'assessore Puglisi, il quale da annia bussare alle porte ...Polizia locale da Milano in supporto al controllo delle attività commerciali, mentre il monitoraggio del territorio è affidato a carabinieri, polizia di stato e finanza ...Per il governo Draghi è arrivato il momento del voto di fiducia al Senato: la diretta live e streaming con il Presidente del Consiglio che ha illustrato il suo programma, mentre nel M5S è concreto il ...