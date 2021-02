La «raggiungibilità» da remoto | nuova arma degli hacker

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tema della sicurezza delle infrastrutture critiche e in particolare di quelle idriche lo avevo già affrontato qui. La questione è tornata di attualità perché una decina di giorni or sono il sistema di trattamento delle acque della piccola cittadina di Oldsmar in Florida è stato oggetto di un'intrusione informatica. Il criminale ha modificato la concentrazione di soda caustica nell'acqua aumentandola di cento volte, questo sotto lo sguardo perplesso di un operatore che ha visto il computer vivere di vita propria. Proprio la presenza del dipendente dell'azienda, che ha immediatamente riportato alla normalità il sistema, ha evitato qualsiasi tipo di conseguenza per l'impianto e soprattutto per i cittadini. Il primo pensiero potrebbe essere quello di un sofisticato attacco, una specie di esercitazione di guerra cyber, perpetrato da un grupposponsorizzato da ...