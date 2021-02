La pupa e il secchione: le anticipazioni della puntata del 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ricca di sfide, ospiti e colpi di scena si preannuncia la puntata seminifinale della nuova edizione de “La pupa e il secchione” Stasera nella prima serata di Italia Uno va in onda il quinto e penultimo appuntamento con “La pupa e il secchione e Viceversa”, il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci affiancato dalla madrina Francesca Cipriani, la pupa per antonomasia. Per essere la semifinale, ci saranno molti colpi di scena per le cinque coppie rimaste in gara dato che a fine serata una coppia dovrà abbandonare la Villa e rinunciare al sogno della vittoria e all’opportunità di aggiudicarsi i 20.000 euro del montepremi. A contendersi i quattro posti in finale sono rimasti: Stephanie e Guidi, già coppia di fatto, tra baci ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ricca di sfide, ospiti e colpi di scena si preannuncia laseminifinalenuova edizione de “Lae il” Stasera nella prima serata di Italia Uno va in onda il quinto e penultimo appuntamento con “Lae ile Viceversa”, il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci affiancato dalla madrina Francesca Cipriani, laper antonomasia. Per essere la semifinale, ci saranno molti colpi di scena per le cinque coppie rimaste in gara dato che a fine serata una coppia dovrà abbandonare la Villa e rinunciare al sognovittoria e all’opportunità di aggiudicarsi i 20.000 euro del montepremi. A contendersi i quattro posti in finale sono rimasti: Stephanie e Guidi, già coppia di fatto, tra baci ...

