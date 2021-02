La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 streaming e diretta tv: dove vedere quinta puntata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la quinta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche Viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Alla conduzione Andrea Pucci che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e Secchione. Al fianco di Pucci la Pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. dove vedere la quinta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 18 febbraio, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda lade Lae il, l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Alla conduzione Andrea Pucci che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e. Al fianco di Pucci laper antonomasia: Francesca Cipriani.lade Lae il...

vevafra : Mia figlia ha appena detto una cosa su dove si trovasse una città che volevo mettermi le mani al collo e strozzarmi… - cheTVfa : #LaPupaEIlSecchione e Viceversa - 18 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI quinta puntata - Nardoz___ : Consiglio per i rattazzi. Questa sera, mentre noi saremmo impegnati in Europa, in TV di interessante fanno: - Anima… - Arondii1 : @BrainDa03337909 @A_Viperella @lostjnpieces Il liceo che ha frequentato per caso era il “la pupa e il secchione?” - Pamelitanaa : RT @giuppyyyyyy85: Ma cm mai GLORIA nn ha pensato di partecipare al reality la pupa e il secchione?? Era il reality adatto a lei ....ho cap… -