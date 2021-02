La porchetta | il gustoso piatto immortalato da Leonardo

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La? Ma cos'è in effetti e come è nata questa leccornia? Certamente è uno dei piatti più antichi non fosse altro per la facilità di allevare quel pacioccone, paffutello animale dalle guance rosate che risponde al nome di maiale, il cui peso, al momento dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 chili (peso vivo). Se ne parla e ne troviamo effigi nella storia più remota: gli Etruschi, i Romani - è provato - lo apprezzavano in tutte le salse, sì da offrirlo come qualcosa di proprio vanto. Laè untipico dell'Italia centrale e di qualche regione settentrionale, si consuma tagliata a fette come secondo, ottima per le merende, ed è solitamente gustata in un panino acquistato da venditori ambulanti durante feste paesane, fiere, mercati, sagre ecc.. Si contendono la paternità Ariccia, l'unica ad aver ...