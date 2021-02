La politica estera di Draghi pro Usa (e Russia) che chiude alla Cina (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quale sarà la politica estera del governo di Mario Draghi? Il discorso con cui il premier ha chiesto mercoledì la fiducia al Senato è in un certo senso disseminato di elementi interessanti. Elementi che, se da una parte ribadiscono quanto già noto, dall'altra aprono a scenari potenzialmente significativi. "Questo governo", ha dichiarato Draghi, "nasce nel solco dell'appartenenza del nostro Paese, come socio fondatore, all'Unione europea, e come protagonista dell'Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori". Parole, queste, che non costituiscono certo una novità. E' arcinoto che l'ex presidente della Bce sia una persona stimata ai vertici di Bruxelles, così come è sempre stato fuori discussione il suo legame con ampi settori della ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quale sarà ladel governo di Mario? Il discorso con cui il premier ha chiesto mercoledì la fiducia al Senato è in un certo senso disseminato di elementi interessanti. Elementi che, se da una parte ribadiscono quanto già noto, dall'altra aprono a scenari potenzialmente significativi. "Questo governo", ha dichiarato, "nasce nel solco dell'appartenenza del nostro Paese, come socio fondatore, all'Unione europea, e come protagonista dell'Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori". Parole, queste, che non costituiscono certo una novità. E' arcinoto che l'ex presidente della Bce sia una persona stimata ai vertici di Bruxelles, così come è sempre stato fuori discussione il suo legame con ampi settori della ...

