La Nuova Zelanda investirà 55 milioni di dollari per aiutare i giornali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governo della Nuova Zelanda ha stanziato un fondo di 55 milioni di dollari per aiutare le testate giornalistiche in tutto il Paese. L'annuncio è arrivato alla fine della scorsa settimana dal ministro del broadcasting, delle comunicazioni e dei media digitali Kris Faafoi. «Il Journalism Fund è importante non solo per tenere aggiornati i cittadini su questioni che li riguardano, ma anche per sostenere una democrazia sana, aperta e progressista e per proteggere i posti di lavoro a livello locale, regionale e nazionale», ha detto il ministro. Il governo di Jacinda Ardern ha fatto sapere attraverso i suoi canali che il nuovo fondo deve essere il più inclusivo possibile e includere fotogiornalismo, data journalism e giornalismo investigativo.

