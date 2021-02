La Nato di Biden tra Afghanistan, spese militari, e nuove sfide come la difesa cibernetica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nato, esordio dell'amministrazione Biden tra vecchi problemi come Afghanistan e spese militari, e nuove sfide come la difesa cibernetica Pare che il nuovo segretario alla difesa degli Usa Lloyd Austin parteciperà alla sua prima riunione ministeriale della Nato, in programma questa settimana (17-18 febbraio), con l'intenzione di dare una scossa all'Alleanza per rivitalizzare i rapporti tra gli States e gli alleati europei. Quello che però non potrà esimersi dal fare, pur cercando un differente modo di esprimere la richiesta, sarà riprendere la linea dell'amministrazione Trump ribadendo la necessità di affrontare maggiori spese militari ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 febbraio 2021), esordio dell'amministrazionetra vecchi problemi, elaPare che il nuovo segretario alladegli Usa Lloyd Austin parteciperà alla sua prima riunione ministeriale della, in programma questa settimana (17-18 febbraio), con l'intenzione di dare una scossa all'Alleanza per rivitalizzare i rapporti tra gli States e gli alleati europei. Quello che però non potrà esimersi dal fare, pur cercando un differente modo di esprimere la richiesta, sarà riprendere la linea dell'amministrazione Trump ribadendo la necessità di affrontare maggiori...

