La morte di Efrem Raimondi | il fotografo delle star | il dolore di Vasco Rossi

(Di giovedì 18 febbraio 2021)ha trovato lain seguito a un infarto. Considerato il “”, nel corso della sua carriera ha lavorato per importanti riviste nazionali e internazionali e ha collaborato con prestigiose aziende. (Facebook)Il mondo della fotografia dice addio a uno degli artisti più noti del panorama., ilnoto per aver ritratto numerose celebrità, è morto martedì 16 febbraio all’età di 62 anni a causa di un infarto. Nato a Lignano nel 1958, ha iniziato la sua carriera raccontando con le sue fotografie la tragedia del terremoto dell’Irpinia. Successivamente ha iniziato a lavorare per importanti riviste, sia nazionali che internazionali, come Vanity Fair, GQ, GQ America, ...

Ultime Notizie dalla rete : morte Efrem

A perdere la vita a 62 anni è stato Efrem Raimondi, il suo fotografo. Quest'ultimo ha inoltre ... la morte di un grande artista, scomparso troppo presto. Nelle sue IG stories ha informato i suoi 1,6 milioni di followers di quanto accaduto: il talentuosissimo fotografo Efrem Raimondi è venuto a ... L'artista e fotografo Efrem Raimondi, celebre per avere immortalato personaggi del mondo dello spettacolo e della musica (tra tutti Vasco Rossi), è morto per un infarto ...