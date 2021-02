"La mia Lolita erede di Montalbano? Magari lo fosse..."

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Paolo Scotti L'attrice napoletana è la vicequestore protagonista della nuova fiction su Raiuno Sembrano fatte davvero l'una per l'altra. Tutt'e due procaci, abili, determinate. Tutt'e due fieramente del Sud. Luisa, insomma, assomiglia davvero a: e anche se l'attrice partenopea non lo dice, si sente che la poliziotta barese potrebbe diventare, per lei, il personaggio della svolta. Ecco allora come ne Le indagini diLobosco (regia di Luca Miniero, protagonista Luisa Ranieri con Filippo Scicchitano e Lunetta Savino) dal 21 febbraio per quattro domeniche la curvilinea e agguerrita vicequestore dei romanzi di Gabriella Genisi attraverserà, con ampia falcata da tacco dodici, la fiction di Raiuno. Che tipo è, questo poliziotta vistosa come un'attrice? «È innanzitutto una donna d'oggi. Di più: una donna del Sud d'oggi. Lavora in ...

Conclude Ranieri: "Con laspero di trasmettere al pubblico, non solo femminile, l'amore per il proprio mestiere. Sono d'accordo: è il merito a fare la differenza e noi donne non dobbiamo ......inanche se la cosa non mi disturba, anzi ne sono onorata - risponde Luisa Ranieri - Le atmosfere sono diverse. Il personaggio di Montalbano si muove in un contesto metafisico, laBari è ...Luisa, insomma, assomiglia davvero a Lolita: e anche se l'attrice partenopea non lo dice, si sente che la poliziotta barese potrebbe diventare, per lei, il personaggio della svolta. Ecco allora come n ...L’attrice napoletana è protagonista della serie in 4 puntate «Le indagini di Lolita Lobosco», con la regia di Luca Miniero, in onda su Rai 1 dal 21 febbraio ...