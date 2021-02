La Lombardia in bilico: settimana prossima sarà zona gialla o arancione? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Venerdì 19 febbraio il report dell’Istituto Superiore di Sanità, in base agli indici Rt, definirà il destino della Lombardia, di nuovo in bilico nella giostra dei colori: sarà confermata zona gialla o diventerà zona arancione? La Regione negli ultimi giorni ha decretato quattro zone rosse anti-varianti a Bollate (Milano), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Vieggiù (Varese): l’Rt è attorno a 1 e la Lombardia potrebbe passare in arancione in base ai dati che saranno analizzati tra giovedì e venerdì dalla cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Gli indizi e i dati raccolti fin qui lasciano pensare che ci sia ancora un filo di ottimismo. Diversamente, il livello di restrizioni anti covid passerà ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Venerdì 19 febbraio il report dell’Istituto Superiore di Sanità, in base agli indici Rt, definirà il destino della, di nuovo innella giostra dei colori:confermatao diventerà? La Regione negli ultimi giorni ha decretato quattro zone rosse anti-varianti a Bollate (Milano), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Vieggiù (Varese): l’Rt è attorno a 1 e lapotrebbe passare inin base ai dati che saranno analizzati tra giovedì e venerdì dalla cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Gli indizi e i dati raccolti fin qui lasciano pensare che ci sia ancora un filo di ottimismo. Diversamente, il livello di restrizioni anti covid passerà ...

Antonel54442682 : E io ripeto che la lombardia nn è mlano..chchiudete milano?? - Filo2385Filippo : RT @Cremonaoggi: #Covid, #Lombardia in bilico tra zona gialla e arancione - GiovanniRoi : Covid, risalgono i contagi: Emilia e Marche a rischio zona arancione, Lombardia in bilico. Ma questo dimostra a Mar… - Cremonaoggi : #Covid, #Lombardia in bilico tra zona gialla e arancione - ereike05 : RT @Corriere: Focolai e contagi, la Lombardia è in bilico tra giallo e arancione -