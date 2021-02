La goccia maledetta premiata al Festival dei Castelli Romani (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il cortometraggio La goccia maledetta diretto da Emanuele Pecoraro, prodotto da Angelo Bassi e realizzato da Pierfrancesco Campanella, premiato al Festival dei Castelli Romani La prestigiosa rassegna, il Festival dei Castelli Romani, giunta alla quarta edizione nel 2020, con la direzione artistica di Antonio Flamini e la presidenza di Marco Di Stefano, a causa delle restrizioni da Covid 19, lo scorso ottobre non ha potuto organizzare la consueta serata di gala a Palazzo Chigi di Ariccia per le premiazioni . Visto il perdurare del periodo di prudenza, si è deciso di procedere alla consegna delle targhe a Roma, in una location alla Balduina. Tutti i premiati sono stati regolarmente convocati per ritirare il riconoscimento del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il cortometraggio Ladiretto da Emanuele Pecoraro, prodotto da Angelo Bassi e realizzato da Pierfrancesco Campanella, premiato aldeiLa prestigiosa rassegna, ildei, giunta alla quarta edizione nel 2020, con la direzione artistica di Antonio Flamini e la presidenza di Marco Di Stefano, a causa delle restrizioni da Covid 19, lo scorso ottobre non ha potuto organizzare la consueta serata di gala a Palazzo Chigi di Ariccia per le premiazioni . Visto il perdurare del periodo di prudenza, si è deciso di procedere alla consegna delle targhe a Roma, in una location alla Balduina. Tutti i premiati sono stati regolarmente convocati per ritirare il riconoscimento del ...

