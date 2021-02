(Di giovedì 18 febbraio 2021) Primi esiti dell'espulsione dei senatori M5sil 'no' alla fiducia in Senato al governodi ieri. Tra loro, anche la senatrice Barbara, che oggi replica e rilancia candidandosi al ...

zazoomblog : La frondista Lezzi espulsa dal M5s dopo il no a Draghi: Mi candido al direttivo del Movimento - #frondista #Lezzi… - globalistIT : - HSQMYP : @AdriMCMLXI @pengueraffaele Magari aspettasse a parlare. Travaglio che si era scagliato con Scanzi contro la Laricc… - PolicyMaker_mag : Alessandro #DiBattista, il pupillo di Beppe #Grillo saluta tutti e se ne va. Ha lasciato il #Movimento5Stelle: cree… -

Ultime Notizie dalla rete : frondista Lezzi

Primi esiti dell'espulsione dei senatori M5s dopo il 'no' alla fiducia in Senato al governo Draghi di ieri. Tra loro, anche la senatrice Barbara, che oggi replica e rilancia candidandosi al direttivo pentastellato. "Ho appena letto il post del reggente perpetuo in cui comunica l'espulsione dal gruppo parlamentare dei 15 senatori, tra cui ...Il riferimento ovviamente è a Barbara, l'ex ministro pentastellato che ieri ha partecipato ... però, la pensano così riguardo al governo Draghi e all'atteggiamento che la partesta ...La senatrice: "Credo che il 41% degli iscritti contrari ad allearsi con tutti che hanno votato su Rousseau debbano essere rappresentati" ...Una vera e propria scissione all’interno del Movimento cinque Stelle in Parlamento, ma cerchiamo di capire o di ricostruire quello ...