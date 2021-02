La Fornero ci prende in giro: “Io al governo Draghi? Avrei detto no, ho già sofferto tanto” (video) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le sarebbe piaciuto fare di nuovo il ministro? “No, ho molto sofferto…”. Cambiano i governi ma ce la troviamo sempre davanti Elsa Fornero. Dice di avere sofferto molto durante il suo mandato. Lo dica agli esodati. Fa troppo spesso ricorso al piagnisteo il ministro lacrime e sangue della ormai celebre e funesta riforma delle pensioni dell’era Monti. Ormai avrà una sua stanzetta a La 7, visto che se la spupazzano da tempo Giovanni Floris e Tiziana Panella a “Tagadà”. Quasi quotidianamente. Già si era distinta per i suoi “consigli” a Draghi, sempre in unica direzione, tasse e patrimoniale. Al che mercoledì 17 febbraio, nel giorno della fiducia al Senato per Mario Draghi, proprio la conduttrice del programma del pomeriggio in onda su La7, le ha chiesto a bruciapelo: “A lei avrebbe fatto piacere essere ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le sarebbe piaciuto fare di nuovo il ministro? “No, ho molto…”. Cambiano i governi ma ce la troviamo sempre davanti Elsa. Dice di averemolto durante il suo mandato. Lo dica agli esodati. Fa troppo spesso ricorso al piagnisteo il ministro lacrime e sangue della ormai celebre e funesta riforma delle pensioni dell’era Monti. Ormai avrà una sua stanzetta a La 7, visto che se la spupazzano da tempo Giovanni Floris e Tiziana Panella a “Tagadà”. Quasi quotidianamente. Già si era distinta per i suoi “consigli” a, sempre in unica direzione, tasse e patrimoniale. Al che mercoledì 17 febbraio, nel giorno della fiducia al Senato per Mario, proprio la conduttrice del programma del pomeriggio in onda su La7, le ha chiesto a bruciapelo: “A lei avrebbe fatto piacere essere ...

SecolodItalia1 : La Fornero ci prende in giro: “Io al governo Draghi? Avrei detto no, ho già sofferto tanto” (video)… - cucciolicamilla : La figlia della Fornero prende una pensione alta. Quanti giorni di lavoro? Famiglia di mangia mangia. Ornero devi e… - miagmarsuren : @spe1977 @DamatoRicardo @LiaQuartapelle @heimbergecon Significativo. Un'esponente non di secondo piano del Pd prend… -