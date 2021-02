“La famiglia si allarga!”. Fiocco rosa a La Vita in diretta, l’annuncio emozionante di Alberto Matano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una notizia meravigliosa è stata annunciata in diretta televisiva da Alberto Matano. Durante ‘La Vita in diretta’, anzi proprio in conclusione di trasmissione, ha voluto rendere partecipi i telespettatori di una news bellissima. La famiglia del programma ogni pomeriggio su Rai 1 si è infatti allargata con la venuta alla luce di una splendida bambina. Stava quasi per dare la linea a ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna quando il conduttore ha sorpreso il pubblico con questo annuncio sensazionale. Nei giorni scorsi c’era già stata una notizia simile, infatti una collaboratrice del programma aveva partorito ed era dunque diventata mamma. Anche in quella circostanza Alberto Matano aveva voluto fare i suoi auguri. Stessa cosa si è verificata il 18 febbraio, con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una notizia meravigliosa è stata annunciata intelevisiva da. Durante ‘Lain’, anzi proprio in conclusione di trasmissione, ha voluto rendere partecipi i telespettatori di una news bellissima. Ladel programma ogni pomeriggio su Rai 1 si è infatti allargata con la venuta alla luce di una splendida bambina. Stava quasi per dare la linea a ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna quando il conduttore ha sorpreso il pubblico con questo annuncio sensazionale. Nei giorni scorsi c’era già stata una notizia simile, infatti una collaboratrice del programma aveva partorito ed era dunque diventata mamma. Anche in quella circostanzaaveva voluto fare i suoi auguri. Stessa cosa si è verificata il 18 febbraio, con la ...

