La Famiglia Addams di Tim Burton | si chiamerà Mercoledì e sarà su Netflix | quello che sappiamo finora

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Novità in arrivo per la serie Tv live action sulla. La nuova serie si baserà sulla figura di, quindi la serie siWednesday (, appunto). Non si tratterà di una bambina, ma di una ragazza di 18 anni e questa è già una prima grande novità rispetto al passato. Pare chedovrà lasciare casaper studiare alla Nevermore Academy. La serie avrà 8 episodi e pare cheavrà l’esclusiva sulla serie. Ancora non si sa ufficialmente chi interpreteranno Gomez e Morticia, anche se i fan sperano in Johnny Depp ed Eva Green. La serie sulladovrebbe essere in produzione questa estate, per una data di uscita orientativa al 2022. ...