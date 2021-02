La faccia che fa Angela Merkel quando si accorge che non ha la mascherina | VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Angela Merkel una di noi! Quante volte vi è capitato di risalire in fretta le scale dopo essere usciti di casa perché vi siete resi conto di aver dimenticato la mascherina? La cancelliera tedesca si è trovata nella stessa situazione quando, qualche giorno fa, è tornata a sedere al proprio posto nell’aula del parlamento tedesco dopo aver spiegato la decisione di estendere il lockdown in Germania. In questo VIDEO si può apprezzare ogni espressione del viso della Merkel che si sta per sedere quando si accorge della dimenticanza e con estrema leggiadria torna indietro, prende la mascherina e la indossa: Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP — Karol Gotfryd, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)una di noi! Quante volte vi è capitato di risalire in fretta le scale dopo essere usciti di casa perché vi siete resi conto di aver dimenticato la? La cancelliera tedesca si è trovata nella stessa situazione, qualche giorno fa, è tornata a sedere al proprio posto nell’aula del parlamento tedesco dopo aver spiegato la decisione di estendere il lockdown in Germania. In questosi può apprezzare ogni espressione del viso dellache si sta per sederesidella dimenticanza e con estrema leggiadria torna indietro, prende lae la indossa: Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP — Karol Gotfryd, ...

RobertoBurioni : La nuova moda è 'terrorizzare con la variante'. Vorrei farvi notare che varianti virali emergono continuamente e, f… - fattoquotidiano : Governo, per Renzi il Mes non è più una priorità: “Draghi non ne ha parlato? Lasciamo che faccia le sue valutazioni” - TNannicini : Il governo #Draghi apre una stagione nuova. Per il Pd non è il tempo di fughe all'indietro verso alleanze di govern… - SamRaccosta : RT @PrecariUnitiCNR: #CountdownToMars mentre i #lavoratori del #CNR aspettano il #Presidente: prima #Marte o la #nomina? Confidiamo che la… - rpalazzolo : RT @RickDuFer: 'Speriamo che ce la faccia' NON BASTA: Mario Draghi al Senato -