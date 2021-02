La Ct della nazionale iraniana di sci non va ai Mondiali | il marito non le ha dato il permesso

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il capo allenatorefemminile di sci alpino, Samira Sargari, non sarà a Cortina per guidare le sue sciatrici ai. Il motivo: suole ha proibito di lasciare il paese. Lo hanno confermato diversi media iraniani e, indirettamente, la stesso Sargari, che dalla sua pagina Instagram ha augurato alla sua squadra ogni successo nonostante la sua assenza. In Iran le donne sposate non possono richiedere un passaporto senza ilautenticato dei loro mariti. Ma anche con un passaporto l’uomo può vietare la partenza alla moglie o confiscarle il passaporto. La Federazione mondiale di sci ha annunciato di aver scoperto il caso solo dai social network. E che ora ha intenzione di contattare l’Associazionedi sci per conoscere i ...