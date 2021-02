La Cina ha il mal d’Africa. Così la Belt and road vacilla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è la fine di un sogno, ma poco ci manca. Per la Cina sembra aprirsi ufficialmente un fronte del debito africano, che rischia a sua volta di mandare in malora i piani cinesi per il Continente nero, alias la via della Seta formato Africa. E Così, ai guai domestici, con le piccole banche di territorio sotto stress per l’impossibilità di recuperare i prestiti concessi a imprese e famiglie (qui l’articolo di Formiche.net ), si aggiungono altri guai, che portano dritti in Africa, in Kenya per la precisione. Come noto, uno dei baricentri della Belt and road Initiative (Bri), ovvero il progetto infrastrutturale annunciato nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping che mira a ingrandire la centralità strategica della Cina attraverso una nuova e infrastrutturalmente moderna Via della Seta, è proprio ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è la fine di un sogno, ma poco ci manca. Per lasembra aprirsi ufficialmente un fronte del debito africano, che rischia a sua volta di mandare in malora i piani cinesi per il Continente nero, alias la via della Seta formato Africa. E, ai guai domestici, con le piccole banche di territorio sotto stress per l’impossibilità di recuperare i prestiti concessi a imprese e famiglie (qui l’articolo di Formiche.net ), si aggiungono altri guai, che portano dritti in Africa, in Kenya per la precisione. Come noto, uno dei baricentri dellaandInitiative (Bri), ovvero il progetto infrastrutturale annunciato nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping che mira a ingrandire la centralità strategica dellaattraverso una nuova e infrastrutturalmente moderna Via della Seta, è proprio ...

beltrami_fulvio : @_Facezia_ @Antonio_Caramia Fino la UE ha dimostrato un chiaro conflitto di interesse con la Pfizer. La salute pubb… - RubiuAntonello1 : 3/3 Giustizia il solito ritornello RUSSIA dirit. civili nominata La Cina obliata. Risultato?Bassissimo profilo acco… - Prof_Tenebre : @margotebasta Ma la Cina ne è uscita. Mi sa che dobbiamo piangere noi stessi, in qualità di cause del nostro mal. - Lacasespoglia : @PoliticaPerJedi E il fascismo, a differenza del Comunismo, che nasceva con l' ideale, mal perseguito in Russia e… -