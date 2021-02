La Champions League su Mediaset fino al 2024 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mediaset comunica l’acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite della Champions League per il triennio 2021-2024. Dopo Amazon e Sky, anche Mediaset annuncia di aver acquisito i diritti della Champions League per il triennio 2021-2024 Diritti tv, Champions League su Mediaset anche nel triennio 2021-2024 La conferma arriva proprio da casa Mediaset. L’azienda ha confermato l’acquisizione dei diritti della principale competizione calcistica a livello europeo. “È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa – nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT – riuscire a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021)comunica l’acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite dellaper il triennio 2021-. Dopo Amazon e Sky, ancheannuncia di aver acquisito i diritti dellaper il triennio 2021-Diritti tv,suanche nel triennio 2021-La conferma arriva proprio da casa. L’azienda ha confermato l’acquisizione dei diritti della principale competizione calcistica a livello europeo. “È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa – nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT – riuscire a ...

