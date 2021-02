La Caserma | ovvero siamo arrivati qui viziati e ne usciremo vivificati

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “La” è un “format televisivo di genere docu-reality”, così leggo nelle note ufficiali, in onda su RaiDue. L’idea giunge dal Regno Unito, dove lo stesso programma prende nome “ITV Lads’Army”. I protagonisti, i concorrenti, le “reclute”, sono ragazzi e ragazze tra i 18 e i 23 anni, provenienti da ogni parte dello Stivale. Dovranno vivere per un mese intero all’interno di una struttura adibita, appunto, amilitare, a Levico Terme, in Trentino. In ordine più o meno sparso, c’è modo di scorgere alla prova delle esercitazioni e dell’improvvisa disciplina, studenti universitari e “influencer”, perfino un’istruttrice di danza e yoga, un impiegato di fast food e un’attivista LGBTQ. Tutte faccine perfette di giovani, ottime anche per ogni altro genere di reality che voglia far spiccare i più “ganzi”, i più “simpatici”, i più “gagliardi”. In ...