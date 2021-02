La Camera vota la fiducia al governo Draghi: 535 Sì, 56 No, 5 astenuti. Il leghista Vinci passa con la Meloni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il governo Draghi ha ottenuto la fiducia anche alla Camera con 535 Sì e 56 No, mentre cinque sono stati gli astenuti. Al Senato Draghi aveva ottenuto 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. La replica di Draghi a Montecitorio è durata 13 minuti e ne ha ricevuti otto di applausi da parte dell’assemblea. Particolarmente apprezzati i passaggi sulla necessità di semplificare la burocrazia, lottare contro la corruzione e riformare la giustizia civile e penale, con l’obiettivo di avere processi che durino quanto negli altri Paesi europei. LA DIRETTA DALLA Camera DEI DEPUTATI Il leghista Vinci passa a Fratelli d’Italia Prima uscita dalla Lega da quando si ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilha ottenuto laanche allacon 535 Sì e 56 No, mentre cinque sono stati gli. Al Senatoaveva ottenuto 262 voti a favore, 40 contrari e 2. La replica dia Montecitorio è durata 13 minuti e ne ha ricevuti otto di applausi da parte dell’assemblea. Particolarmente apprezzati iggi sulla necessità di semplificare la burocrazia, lottare contro la corruzione e riformare la giustizia civile e penale, con l’obiettivo di avere processi che durino quanto negli altri Paesi europei. LA DIRETTA DALLADEI DEPUTATI Ila Fratelli d’Italia Prima uscita dalla Lega da quando si ...

