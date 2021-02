La Camera di commercio Italiana a Singapore lancia Lansset. Obiettivo: promuovere le Pmi del settore difesa (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Camera di commercio Italiana a Singapore lancia il Comitato difesa Lansset – Land, Aerospace, Naval and Security, Science & Technology – che si andrà ad affiancare ai sei gruppi già esistenti ed incentrati su differenti settori di attività strategici per le opportunità di business nel Sud Est Asiatico. Più in particolare Lansset si unisce ai focus group Legale, Finanziario, Farma, Design, Luxury Retail e Shipping facendo salire a sette i Comitati proposti della Iccs alla business community di Singapore. Il Comitato difesa nasce con l’Obiettivo di affrontare temi delicati come, ad esempio, la Cybersecurity, considerato che, già nel 2020, il World Economic Forum, nel suo rapporto annuale “The ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladiil Comitato– Land, Aerospace, Naval and Security, Science & Technology – che si andrà ad affiancare ai sei gruppi già esistenti ed incentrati su differenti settori di attività strategici per le opportunità di business nel Sud Est Asiatico. Più in particolaresi unisce ai focus group Legale, Finanziario, Farma, Design, Luxury Retail e Shipping facendo salire a sette i Comitati proposti della Iccs alla business community di. Il Comitatonasce con l’di affrontare temi delicati come, ad esempio, la Cybersecurity, considerato che, già nel 2020, il World Economic Forum, nel suo rapporto annuale “The ...

CTumiatti : RT @IfUnioncamere: '@danyeronia batte cassa per le #imprenditrici. Si è fatta trovare pronta con un documento targato @UnioncamerePugl a no… - fulviagr : #Puglia 1/2 #Labuonanotizia del giorno è che le #donne pugliesi si sono organizzate. Le imprenditrici della Camera… - SimonaUni : Erasmus per giovani Imprenditori?? Webinar #Tecnopolo dell’Università di #Parma, organizzato in collaborazione con… - marzy83 : RT @IfUnioncamere: '@danyeronia batte cassa per le #imprenditrici. Si è fatta trovare pronta con un documento targato @UnioncamerePugl a no… - pordenoneoggi : Camera commercio Venezia Giulia e Fondazione Cassa di Risparmio Gorizia, accordo storico -