La Bernini si sente la Regina dei Draghi… così si mostra sui social e lascia tutti perplessi

Annamaria Bernini si mostra sui social nelle vesti di Daenerys Targaryen, la Regina dei Draghi del Trono di spade. Bernini e l'uovo del Drago Nel fotomontaggio Bernini, capogruppo al Senato di Forza Italia e aspirante ministra bocciata però dal presidente Draghi che le ha preferito il duo Gelmini-Carfagna, ha in mano l'uovo del Drago. Nella saga, durante le sue nozze, a Daenerys vengono regalate tre uova di drago. Più avanti, lei fa schiudere le uova collocandole tra le fiamme della pira funeraria del marito, nel Mare Dothraki. Votare la fiducia è un'impresa epica? Addirittura, dunque, Annamaria Bernini lega il suo appoggio a Mario Draghi a un'impresa epica, scomodando un'eroina fantasy. E' un po' l'evoluzione delle bimbe di Conte, soppiantate dalla guerriere dei ...

