La battaglia delle “piccole” della Premier contro la Champions allargata (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ una battaglia contro i mulini a vento, perché il treno della super-Champions è già partito. Ma i 14 club della Premier League al di fuori dei cosiddetti “Big Six” hanno messo in chiaro che si opporranno all’allargamento della competizione europea a 36 squadre dopo il 2024. In una riunione degli azionisti dei 20 club, le nuove proposte sono state presentate in dettaglio e ci sono tre punti su cui la discussione è più che accesa: il futuro della Coppa di Lega minacciato dalla “pressione del calendario” dovuta all’ingigantimento del primo turno della nuova Champions League, che passerebbe dalle sei partite della fase a gironi a 10 partite. Poi l’inclusione di posti jolly per quattro dei 36 club, due ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ unai mulini a vento, perché il trenosuper-è già partito. Ma i 14 clubLeague al di fuori dei cosiddetti “Big Six” hanno messo in chiaro che si opporranno all’allargamentocompetizione europea a 36 squadre dopo il 2024. In una riunione degli azionisti dei 20 club, le nuove proposte sono state presentate in dettaglio e ci sono tre punti su cui la discussione è più che accesa: il futuroCoppa di Lega minacciato dalla “pressione del calendario” dovuta all’ingigantimento del primo turnonuovaLeague, che passerebbe dalle sei partitefase a gironi a 10 partite. Poi l’inclusione di posti jolly per quattro dei 36 club, due ...

