Kim Novak sulla chirurgia estetica: "La cosa più stupida che abbia fatto" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Kim Novak ha parlato di chirurgia estetica in una recente intervista dicendosi pentita di aver fatto dei ritocchi al viso: 'La cosa più stupida che abbia fatto in vita mia'. Kim Novak, la celebre bionda che Hitchcock scelse per La donna che visse due volte, ha parlato degli interventi di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta in passato. In particolare la diva, che oggi ha 88 anni, si era sottoposta a delle iniezioni di grasso al viso, una scelta "stupida" di cui si è pentita e di cui ha parlato dettagliatamente in una recente intervista. Nel 2014, Kim Novak - che il pubblico ricorda per essere stata l'algida e sensuale Madeleine in Vertigo di Hitchcock, ma anche ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Kimha parlato diin una recente intervista dicendosi pentita di averdei ritocchi al viso: 'Lapiùchein vita mia'. Kim, la celebre bionda che Hitchcock scelse per La donna che visse due volte, ha parlato degli interventi dialla quale si è sottoposta in passato. In particolare la diva, che oggi ha 88 anni, si era sottoposta a delle iniezioni di grasso al viso, una scelta "" di cui si è pentita e di cui ha parlato dettagliatamente in una recente intervista. Nel 2014, Kim- che il pubblico ricorda per essere stata l'algida e sensuale Madeleine in Vertigo di Hitchcock, ma anche ...

fradanilo62 : La donna che visse due volte, Kim Novak confessa:'Lasciai Hollywood per salvare me stessa' - clikservernet : Kim Novak: “Ho dovuto lasciare Hollywood per salvarmi’ - longtake_it : Kim Novak, sul set, chiese delucidazioni ad Alfred Hitchcock ma il maestro del brivido le rispose mantenendo un cer… - iosonoFabry : Kim Novak 'Vertigo-La donna che visse due volte' diretto da Alfred Hitchcock, 1958. - clikservernet : La donna che visse due volte: la risposta di Hitchcock quando Kim Novak gli chiese spiegazioni sul film -

Kim Novak compie 88 anni. Tra Sinatra e Hitchcock ,una star indimenticabile. FOTO Sky Tg24 Kim Novak sulla chirurgia estetica: "La cosa più stupida che abbia fatto" Kim Novak ha parlato di chirurgia estetica in una recente intervista dicendosi pentita di aver fatto dei ritocchi al viso: 'La cosa più stupida che abbia fatto in vita mia'. Kim Novak, la celebre bion ...

