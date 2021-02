Juventus, Sconcerti asfalta Cristiano Ronaldo: “è sul filo dell’imbarazzo, un vecchio senza equilibrio” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Prestazione da dimenticare per Cristiano Ronaldo nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus ha perso con il risultato di 2-1 contro il Porto e complicato terribilmente la qualificazione ai quarti di finale. Il gol di Chiesa lascia tutto aperto per la gara di ritorno, ma servirà un’altra squadra per raggiungere l’obiettivo. Il portoghese aveva abituato bene nelle gare europee, ma ieri non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità che continuano ad essere enormi. Dovrà prendere per mano la squadra al ritorno per evitare un vero e proprio fallimento sportivo. Juventus nei guai, spopola l’hashtag PirloOut: “una follia puntare su di lui” FOTO Sconcerti contro Cristiano Ronaldo Mario Sconcerti, editorialista del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Prestazione da dimenticare pernel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, laha perso con il risultato di 2-1 contro il Porto e complicato terribilmente la qualificazione ai quarti di finale. Il gol di Chiesa lascia tutto aperto per la gara di ritorno, ma servirà un’altra squadra per raggiungere l’obiettivo. Il portoghese aveva abituato bene nelle gare europee, ma ieri non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità che continuano ad essere enormi. Dovrà prendere per mano la squadra al ritorno per evitare un vero e proprio fallimento sportivo.nei guai, spopola l’hashtag PirloOut: “una follia puntare su di lui” FOTOcontroMario, editorialista del ...

Sport_Fair : Sconcerti durissimo con Cristiano Ronaldo dopo Porto-Juve - Libero_official : Contro il #Porto #CristianoRonaldo gioca una delle sue peggiori partite in maglia #Juventus. Sconcerti: 'Sul filo d… - sportface2016 : #Juventus Mario #Sconcerti non va tanto per il sottile commentando le ultime prestazioni di Cristiano Ronaldo - micksal : #Sconcerti sulla @Juventus ?????? poveraccio sono 10 anni che rode ?? #Juventus - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti a TMW Radio: 'La Juventus è ottima, ma non straordinaria: ci sta che l'attuale quarta in Italia non vinca… -