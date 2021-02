Juventus nei guai, spopola l’hashtag PirloOut: “una follia puntare su di lui” [FOTO] (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Juventus è nei guai ed i tifosi non sono soddisfatti dell’allenatore Andrea Pirlo. Anche l’ex centrocampista è finito nel mirino dopo la pessima prestazione contro il Porto, ma in generale il rendimento della squadre non è stata all’altezza. In campionato i bianconeri devono recupere 8 e 7 punti da Inter e Milan, non sarà di certo facile contro squadre attrezzate. In Champions League il passaggio del turno ai quarti di finale si è complicato tremendamente, servirà una prestazione diversa nella partita di ritorno. La Juventus non può permettersi l’eliminazione, sarebbe un vero e proprio fallimento. Porto-Juventus, Pirlo: “Morata è svenuto negli spogliatoi” I responsabili della debacle FOTO di Alessandro Di Marco / AnsaLa partita di ieri contro il Porto ha messo in mostra evidenti ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laè neied i tifosi non sono soddisfatti dell’allenatore Andrea Pirlo. Anche l’ex centrocampista è finito nel mirino dopo la pessima prestazione contro il Porto, ma in generale il rendimento della squadre non è stata all’altezza. In campionato i bianconeri devono recupere 8 e 7 punti da Inter e Milan, non sarà di certo facile contro squadre attrezzate. In Champions League il passaggio del turno ai quarti di finale si è complicato tremendamente, servirà una prestazione diversa nella partita di ritorno. Lanon può permettersi l’eliminazione, sarebbe un vero e proprio fallimento. Porto-, Pirlo: “Morata è svenuto negli spogliatoi” I responsabili della debacledi Alessandro Di Marco / AnsaLa partita di ieri contro il Porto ha messo in mostra evidenti ...

