Juventus, infortunio Chiellini: escluse lesioni muscolari (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Juventus ha diramato un comunicato sull’esito degli esami svolti questa mattina da Giorgio Chiellini Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Giorgio Chiellini. Gli esami hanno infatti escluso lesioni al polpaccio. Ecco la nota della società. «Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laha diramato un comunicato sull’esito degli esami svolti questa mattina da GiorgioSospiro di sollievo in casaper le condizioni di Giorgio. Gli esami hanno infatti esclusoal polpaccio. Ecco la nota della società. «Giorgioè stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno esclusoal polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». Leggi su Calcionews24.com

