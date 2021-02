Juventus | Bonucci fa tremare Pirlo | si teme stop lungo

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nonostante ieri sia andato in panchina per stare vicino alla squadra in una partita importante come quella contro il Porto in Champions League, il difensore dellaLeonardorischia di dover stare fuori per i prossimi impegni della Vecchia Signora.In queste ore il centrale italiano verrà sottoposto ad accertamenti che potrebbero confermare la sensazione dello staff medico che vede in una durata di circa 20 giorni il recupero del calciatore. Se le tempistiche dovessero essere confermate,dovrà stare fermo e saltare le prossime partite di campionato contro Crotone, Verona, Spezia e Lazio. La nota positiva sarebbe quella di averlo a disposizione, forse, per la gara di ritorno col Porto, sfida decisiva per le sorti in Europa della squadra di.