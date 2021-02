Juventus, allarme infortuni: stop Bonucci, preoccupa Arthur (Di giovedì 18 febbraio 2021) Situazione leggermente complicata in casa Juventus per quel che riguarda i recenti infortuni. Pirlo dovrà fare a meno di Bonucci per tre settimane, preoccupano anche Chiellini a Arthur Continuano a preoccupare gli infortuni in casa Juventus. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria, Pirlo dovrà fare a meno di Bonucci per circa tre settimane. Affaticamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Situazione leggermente complicata in casaper quel che riguarda i recenti. Pirlo dovrà fare a meno diper tre settimane,no anche Chiellini aContinuano are gliin casa. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria, Pirlo dovrà fare a meno diper circa tre settimane. Affaticamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

