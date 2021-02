Juve KO con il Porto, qualificazione ai quarti di Champions a rischio: cosa non ha funzionato per i bianconeri? (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'analisi della brutta sconfitta della Juve con il Porto che rischia di complicare il passaggio ai quarti di Champions dei bianconeri. Leggi su 90min (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'analisi della brutta sconfitta dellacon ilche rischia di complicare il passaggio aididei

tancredipalmeri : Nota: 12 mesi fa la Juventus decideva di pagare 45 milioni di € per Kulusevski e non per Haaland, perché il norveg… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il pre-partita di #FCPJuve ?? Con noi, Moreno Torricelli ?? On demand, qui ??… - pisto_gol : Por-Juv 2:1 Una Juve brutta e distratta regala l’1:0 a Taremi ( errore di Bentancur) e il 2:0 a Marega ( in 8>4). I… - lorenzo_carli83 : @LucaMarelli72 @Da9y93 @SimoneStagnitta Luca a forza di seguirti avevo correttamente anticipato tutti i tuoi commen… - Dino7618 : RT @PinoVaccaro77: Con la rosa a disposizione, la più forte della SerieA, è Pirlo secondo me sul banco degli imputati. Alla squadra campion… -