Juve, Chiellini porta buone notizie: nessuna lesione muscolare (Di giovedì 18 febbraio 2021) Allarme rientrato per Giorgio Chiellini . Il capitano della Juve , uscito ieri per infortunio durante il primo tempo della gara col Porto , non ha riportato nessuna lesione muscolare dopo essere stato ...

