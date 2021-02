Juve | bicchiere mezzo pieno | il risultato con il Porto è il migliore dell’andata degli ottavi da quando c’è Ronaldo

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 18 febbraio 2021) All’indomani del ko con il, in casantus ovviamente è iniziato un piccolo processo per analizzare le cause dell’ennesimo scivolone in Champions, ennesima sconfitta all’andatadi finale della competizione. Danell’estate 2018 c’è Cristianoin bianconero, lantus ha perso 3 volte su 3 nella gara di andatadi finale. Il primo incrocio fu nel 2019, con l’Atletico Madrid, con lache perse 2-0 all’andata al Wanda Metropolitano, per poi ribaltare tutto a Torino vincendo 3-0, ed approdare ai quarti, dove poi fu eliminata a sorpresa dall’Ajax. L’anno scorso, con il Lione, altra sconfitta senza segnare, 1-0 in Francia, poi ci fu il lockdown, lo stop ai campionati e la ...