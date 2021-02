John Travolta compie 67 anni | ecco i suoi film più famosi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 18 febbraio67, più della metà trascorsi nel cinema. Con 46di carriera alle spalle e una serie di titoli cult, risulta quasi incomprensibile che non abbia mai ricevuto un Oscar (solo due nomination) e abbia vinto solo un Golden Globe. Scorrendo la lung(hissim)aografia di, non manca niente, poiché l'attore si è davvero cimentato con ogni genere die, spesso e volentieri, ha regalato mosse e personaggi iconici. Il suopreferito è Pulp Fiction, ma non si può non celebrare il suo talento anche neimusicali (da Grease a Hairspray), nei thriller-action (da Get Shorty a Face/ Off) e, ancora, in commedie brillanti come Senti chi parla e ...