Jimmie Johnson e la IndyCar | l’ultima sfida della leggenda della NASCAR

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dallaallail passo è breve, se ti chiami. O perlomeno così vorrebbe il diretto interessato, che nel 2021 cambia vita. Dopo oltre un decennio di successi tra le stock car, con sette titoli in bacheca, JJ approda nel mondo delle monoposto con il Chip Ganassi Racing, il quale gli mette a disposizione un Dallara Honda, rigorosamente numero 48.correrà solo sui circuiti stradali e cittadini, lasciano a Tony Kanaan l’onere di prendere il volante per le quattro gare sugli ovali. In questo articolo, esamineremo più da vicino questa prova di coraggio, in cui un pilotario ha accettato di rimettersi in discussione in uno scenario completamente differente., com’è nata l’idea di passare dalla ...