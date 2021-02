Jennifer Aniston ha ritrovato l’amore con Jason Sudeikis? L’indiscrezione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Jennifer Aniston ha un nuovo fidanzato? Il gossip che ha ormai conquistato il mondo hollywoodiano è arrivato anche alle orecchie dei fan di Brad Pitt che speravano in un ritorno di fiamma tra i due attori. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, così non è stato. Soltanto fino a qualche giorno fa, in occasione del 52esimo compleanno della Aniston, in tanti avevano sperato che la bell’attrice festeggiasse in compagnia dell’ex marito (complice anche una foto enigmatica pubblicata nelle storie Instagram della Aniston) e invece ora salta fuori una nuova fiamma (che, tra l’altro, non è mai stato un fan di Friends). Una fonte molto vicina all’attrice ha raccontato che il nuovo fidanzato della Aniston “è con i piedi per terra, è bello, la fa ridere e la fa sentire al sicuro”. La fonte ha poi specificato: “Ha ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha un nuovo fidanzato? Il gossip che ha ormai conquistato il mondo hollywoodiano è arrivato anche alle orecchie dei fan di Brad Pitt che speravano in un ritorno di fiamma tra i due attori. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, così non è stato. Soltanto fino a qualche giorno fa, in occasione del 52esimo compleanno della, in tanti avevano sperato che la bell’attrice festeggiasse in compagnia dell’ex marito (complice anche una foto enigmatica pubblicata nelle storie Instagram della) e invece ora salta fuori una nuova fiamma (che, tra l’altro, non è mai stato un fan di Friends). Una fonte molto vicina all’attrice ha raccontato che il nuovo fidanzato della“è con i piedi per terra, è bello, la fa ridere e la fa sentire al sicuro”. La fonte ha poi specificato: “Ha ...

DonnaModerna : Per lei il tempo sembra proprio non passare... tanti auguri alla splendida JENNIFER ANISTON per i suoi 52 anni! ????… - Rozhdaev : RT @wonderful_g: #VentagliDiParole #VentagliInLiberta “Ci sono tante melodie che vagano nell’aria che devo fare attenzione a non calpest… - mi_truefaith : RT @wonderful_g: #VentagliDiParole #VentagliInLiberta “Ci sono tante melodie che vagano nell’aria che devo fare attenzione a non calpest… - Soy_Luchick : RT @wonderful_g: #VentagliDiParole #VentagliInLiberta “Ci sono tante melodie che vagano nell’aria che devo fare attenzione a non calpest… - TellecheaW : RT @wonderful_g: #VentagliDiParole #VentagliInLiberta “Ci sono tante melodie che vagano nell’aria che devo fare attenzione a non calpest… -