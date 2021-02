**Iv: Renzi, 'saremo promotori casa riformisti e liberal democratici in Italia'** (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Questa mutazione del quadro politico può essere letta solo in un più ampio orizzonte europeo. Se la destra si europeizza è un bene e la grande famiglia dei popolari non potrà che contenere questo gruppo. Se la sinistra si coalizza intorno a Leu, Cinque Stelle e il Pd immagino che i socialisti europei potranno accogliere la neonata formazione". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Noi di Italia Viva dovremo essere i promotori – non da soli – di quella che in Italia sarà la casa del buon senso, dei riformisti, di un mondo liberal-democratico che in Francia ha Emmanuel Macron, in Danimarca Margrethe Vestager, in Belgio Charles Michel, in Lussemburgo Xavier Bettel e tanti altri riferimenti nel mondo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Questa mutazione del quadro politico può essere letta solo in un più ampio orizzonte europeo. Se la destra si europeizza è un bene e la grande famiglia dei popolari non potrà che contenere questo gruppo. Se la sinistra si coalizza intorno a Leu, Cinque Stelle e il Pd immagino che i socialisti europei potranno accogliere la neonata formazione". Lo scrive Matteonella enews. "Noi diViva dovremo essere i– non da soli – di quella che insarà ladel buon senso, dei, di un mondo-democratico che in Francia ha Emmanuel Macron, in Danimarca Margrethe Vestager, in Belgio Charles Michel, in Lussemburgo Xavier Bettel e tanti altri riferimenti nel mondo".

