Italia's Got Talent 2021, Lorenzo Bernardi il contorsionista e il tiro con l'arco (VIDEO)

Nella puntata di ieri di Italia's Got Talent 2021, andata in onda su TV8, è arrivato sul palco Lorenzo Bernardi, che racconta di essere un ballerino, ma ieri aveva qualcosa di diverso da mostrare ai giudici. Iniziata l'esibizione Lorenzo si dimostra essere uno dei contorsionisti più particolari che si siano mai visti nel programma, e verso la fine della sua esibizione è riuscito a stupire tutti realizzando un curioso tiro con l'arco, ma non con le mani, ma usando le gambe e i piedi.

